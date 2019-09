Per approfondire le tematiche del progetto solidarietà, alcune classi della Scuola Primaria Spataro e delle Medie Paolucci hanno avuto modo di incontrare, qualche giorno fa, i responsabili di due associazioni di Vasto: il dottor Florindo Barisano, responsabile della Prodocs (progetto domani Cultura e Solidarietà, organismo non governativo di volontariato internazionale) di Vasto e don Gianfranco Travaglini responsabile della Caritas. Sono queste due realtà molto importanti del nostro territorio, entrambe legate al volontariato.



Il dr. Barisano ci ha spiegato, che la Pro.do.c.s., in molti paesi in via di sviluppo, promuove l’assistenza sanitaria alla popolazione indigena, mediante le vaccinazioni e il trattamento delle maggiori malattie del territorio. Si occupa inoltre della formazione sanitaria del personale locale. Moltissime sono state le slide che ci ha proposto, soprattutto della Comunità dei “Runas”, del fiume Alto Napo, della zona Amazzonica Peruviana, che ci hanno fatto capire le bellezze straordinarie di quei posti , ma anche le condizioni in cui tale popolazione si trova, molto diverse da quelle nostre.



Il dr. Barisano e altri medici e volontari vastesi, si recano spesso in questi paesi per aiutare concretamente queste popolazioni e garantire anche per loro il diritto alla salute. Partiranno a Febbraio 2013 per il prossimo viaggio. Don Gianfranco Travaglini ci ha spiegato le caratteristiche e i problemi della realtà della Caritas, soprattutto come mensa per i poveri, operativa a Vasto da anni, che offre a diverse decine di persone un pasto caldo. Lui si occupa anche del “Recinto di Michea”, la fattoria sociale che consente l’integrazione di varie persone svantaggiate a contatto con la natura.



Quest’esperienza ci ha fatto capire quanta povertà c’è nel mondo e in particolare nella nostra città. Ci hanno colpito molto l’entusiasmo, la passione, l’amore dei volontari verso chi ha più bisogno. Ci siamo resi conto di quanto siamo fortunati, perché abbiamo tutto il necessario e anche il superfluo. Ci sono rimaste nel cuore le immagini delle popolazioni del Perù e le parole di Don Gianfranco: “ In questo momento così difficile che stiamo vivendo, anche a Vasto, due sono le cose importanti: la sobrietà e la solidarietà”.



Ognuno di noi può dare il proprio contributo per migliorare le condizioni di vita di tutti. O offrendo il proprio tempo libero come tempo solidale, o partecipando per esempio alla mostra – mercato della Solidarietà (progetto in rete tra il comprensivo n.1 e 2 di Vasto) che si terrà presso la scuola primaria “G.Spataro” di Vasto, dal 14.12.12 in poi. Tantissimi sono gli oggetti che sarà possibile acquistare. Il ricavato della mostra sarà destinato a queste due associazioni, la Caritas e la Pro.do.c.s di Vasto oltre alle adozioni a distanza già avviate negli scorsi anni. Vi aspettiamo numerosi!!!!



Classi quinte – Scuola primaria Spataro – Comprensivo n.1