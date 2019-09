Roberto Marcangeli, allenatore della rappresentativa Juniores regionale abruzzese, ha convocato 42 ragazzi per uno stage che si terrà alle 14.00 di oggi al campo sportivo Comunale di Cupello. La seduta di allenamento servirà per scegliere la rappresentativa che parteciperà al 52° Torneo delle Regioni in programma in Sardegna dal 22 al 30 marzo del prossimo anno.

Tra i convocati ci saranno anche Mattia La Guardia e Mattia Di Santo della Vastese, Damiano Menna, Giuseppe Luciano, Emanuele Pili, Cristian Stivaletta e Christopher D'Alessandro del Vasto Marina, Luca Raspa, Michele Tamburrino, Stefano Di Pietro e Federico Argirò del San Salvo, Pierandrea Del Borrello e Riccardo Ramundo della Virtus Cupello, Luca Caporale della Val di Sangro. Tra le squadra con più selezionati ci sono Miglianico e Casalincontrada con 6 giocatori, seguono Vasto Marina con 5 e Altinrocca, San Salvo e Sporting Ortona con 4.

Preparatore dei portieri della selezione è Gianluca Pacchiarotti, ex, tra le altre di Pescara, Termoli, San Salvo e Schalke 04, tra i primi italiani a tentare l'esperienza all'estero. Pacchiarotti è stato anche nel 2005/06, per metà stagione, preparatori dei portieri della Pro Vasto e vanta ancora oggi il record di più giovane portiere ad aver debutato nella massima serie a 16 anni e 8 mesi con il Pescara, a lui Maradona ha segnato nel 1984 il suo primo gol in Italia.



Di seguito l'elenco completo dei convocati.

Miccoli Stefano (Altinrocca)

Carpineta Domenico (Altinrocca)

Di Bernardo Daniele (Altinrocca)

Galassi Davide (Altinrocca)



Gremi Xhuljano (Guardiagrele)



Rutolo Francesco (Miglianico)

Giandonato Stefano (Miglianico)

Di Nardo Rocco (Miglianico)

Fiaschi LOrenzo (Miglianico)

D'Amore Donato (Miglianico)

Di Profio Claudio (Miglianico)



Nicolini Andrea (Francavilla)

Di Sabatino Matteo (Francavilla)

Savino Salvatore (Francavilla)



Raspa Luca (San Salvo)

Tamburrino Michele (San Salvo)

Di Pietro Stefano (San Salvo)

Argirò Federico (San Salvo)



Simone Giuseppe Fabio (Sporting Ortona)

Poli Domenico (Sporting Ortona)

D'Alessio Christian (Sporting Ortona)

Gatto Antonio (Sporting Ortona)



Menna Damiano (Vasto Marina)

Luciano Giuseppe (Vasto Marina)

Pili Emanuele (Vasto Marina)

Cristian Stivaletta (Vasto Marina)

Christopher D'Alessandro (Vasto Marina)



De Luca Andrea (Casalincontrada)

Spadaccini Diego (Casalincontrada)

Legnini Florian (Casalincontrada)

Esposito Mattia (Casalincontrada)

Mancini Gianmarco (Casalincontrada)

Civitareale Giuseppe (Casalincontrada)



Petrocelli Francesco (Castello 2000)

Luciani Stefano (Virtus Ortona)



Caporeale Luca (Val di Sangro)



Iezzi Damiano (Vis Ripa)

Zuccarini Roberto (Vis Ripa)

La Guardia Mattia (Vastese)

Di Santo Mattia (Vastese)



Del Borrello Pierandrea (Virtus Cupello)

Ramundo Riccardo (Virtus Cupello)





Staff

Dirigente Responsabile: Gianfranco Di Carlo

Dirigente Accompagnatore: Nunzio Gobeo

Commissario Tecnico: Ezio Cialini

Selezionatore: Roberto Marcangeli

Preparatore Portieri: Gianluca Pacchiarotti

Collaboratore Tecnico: Massimo Morelli

Medico Dott.: Emidio Perazzetti

Massaggiatore: Matteo Perazzetti

Collaboratore: Nino Di Bernardo

Segreteria Rappresentativa: Sergio Di Prinzio