Il noto magistrato Henry John Woodcock a Vasto per parlare del problema sicurezza. Sarà il pm delle inchieste su Vallettopoli e sulla Lega Nord l'ospite più atteso del IV Convegno sulla sicurezza e la legalità nel territorio vastese, organizzato da Spindoctoring.

Il convegno - "Il Comitato cittadino per la sicurezza e la legalità organizza per Giovedì 20 Dicembre alle ore 18:00 presso la Pinacoteca del Palazzo D’Avalos di Vasto il IV Convegno sulla sicurezza e la legalità nel territorio vastese", si legge in una nota dell'organizzazione.

Il convegno, subito dopo il saluto delle autorità civili, vedrà confrontarsi come relatori Francesco Prete, procuratore della Repubblica di Vasto; Bruno Forte, arcivescovo della Diocesi Chieti-Vasto; John Henry Woodcock, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Napoli. Il dibattito sarà moderato da Christian Lalla, amministratore di Spindoctoring.

Inoltre, saranno resi pubblici i dati del sondaggio sulla percezione della sicurezza nelle città di Vasto e di San Salvo. Il sondaggio è stato effettuato durante il mese di Ottobre 2012 su un campione di 800 interviste. Il convegno gode del patrocinio della Regione Abruzzo, della Provincia di Chieti, dei Comuni di Vasto e San Salvo, del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Vasto e del Rotary Club Vasto. Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’ufficio stampa dell’evento al numero +39.328.4895721 oppure scrivendo una mail a info@spindoctoring.it".