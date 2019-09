Domenico D'Ercole, classe 1990, passa dalla Virtus Cupello C5 in prestito alla Vis Lanciano in Serie B. Grande soddisfazione per tutta la società per aver dato al giovane la possibilità di militare in una categoria importante, in un campionato nazionale di cui fanno parte squadre come Barletta, Forlì, Ancona, Manfredonia.

Attualmente la Vis Lanciano ha 10 punti e l'obiettivo salvezza stabilito a inizio campionato comincia ad essere alla portata. Al giovane D'Ercole tutta la società augura un futuro ricco di soddisfazioni e di grandi risultati.