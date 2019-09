Per approfondire le tematiche relative al prodotti tipici del territorio siamo andati qualche giorno fa nel mercatino della Coldiretti, denominato della “Campagna Amica”, che si tiene a Vasto, ogni Venerdì mattina. Ci hanno accolto con grande cordialità e affetto i vari commercianti locali presenti, offrendoci ognuno qualcosa: dalle mozzarelle , ai mandarini, ai finocchi, alle mele, a pane e olio, al salame, al miele, al ciambellone. Tanti assaggi per farci assaporare la grande qualità dei loro prodotti. Erano presenti anche due responsabili Colideretti: il dr. Andrea Clissa degli uffici di Vasto e il dr. David Falcinelli responsabile della Campagna Amica di Chieti – Vasto.



Ci hanno spiegato che i vari produttori sono tutti del nostro territorio, qualcuno di qualche paese del Vastese, qualcuno di qualche paese del Molise. Alcuni seguono le indicazioni della coltivazione tradizionale, altri quella della lotta integrata, moltissimi quella del biologico, anche certificato. Ci hanno spiegato che non è facile coltivare in modo biologico, è necessario non solo aggiornarsi, studiare le nuove tecniche, ma bisogna anche avere attorno dei coltivatori che fanno anche loro biologico, altrimenti il proprio impegno diventa vano. Le api, che abbiamo studiato, sono indicatrici biologiche molto importanti, stanno abbastanza bene nel nostro territorio, a prova che, i prodotti chimici , se usati, non sono molti.



A Vasto ci sono circa 15-20 aziende agricole che collaborano con la Campagna Amica, in tutta la provincia di Chieti sono 60, mentre in tutto l’Abruzzo sono 160, in tutt’Italia sono circa 7.000. I prodotti che vendono sono ovviamente tutti locali, coltivati nel territorio. Nelle bancarelle della Campagna amica non possiamo trovare banane, ananas, mango, ma mele, mandarini, finocchi, miele, legumi, ecc. A Vasto oltre il Venerdì sono presenti anche il Mercoledì nella zona 167, e il Sabato. Si riconoscono dal gazebo , dal grembiule e dal cappello giallo. Ma bisogna stare attenti, soprattutto nelle grandi città anche dalle imitazioni!!!

Il lavoro dei contadini è molto duro, è fatto anche di 14-16 ore al giorno. Il responsabile, David Falcinelli ci ha detto che è sempre fatto con passione. “Se fai un lavoro che ti piace- ci ha detto- non avrai lavorato un solo giorno nella tua vita!”

La Coldiretti, con la Campagna Amica, avvicina il contadino al cliente, senza intermediari, senza spese di imballaggio e di viaggio. Consentendo al contadino di guadagnare un po’ di più, e al cliente di pagare meno del supermercato, avendo soprattutto un prodotto di grande qualità a chilometri zero. La filiera è cortissima, perché va direttamente dal produttore al consumatore. I prodotti sono freschissimi!



La Coldiretti ha in programma di aprire delle botteghe Campagna Amica in tutto il territorio, pochi mesi fa se n’è aperta una ad Ortona, con la vendita di prodotti tipici di tutt’Italia, dalle nocciole piemontesi,alla ventricina vastese, alle arance siciliane.

Un altro progetto è quello dedicato alla ristorazione, con locali dove poter fare un aperitivo slow – food, con i prodotti tipici del territorio, dove poter ritornare ad assaporare il cibo, con calma. Abbiamo compreso bene quanti bei prodotti produce il nostro territorio Vastese, tutti di grande qualità, e quanto è importante accorciare la filiera della distribuzione per diminuire anche i prezzi. Questa esperienza rimarrà impressa tra i nostri ricordi più belli.



Classi quinta C e quinta D – Scuola primaria Spataro- Comprensivo n.1 - Vasto