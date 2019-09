Sabato 8 e domenica 9 dicembre si è svolto il campionato nazionale di Judo al Palatennistavolo di Terni, gara riservata alle classi Es. A - B - Cadetti, Juniores, Seniores e Master maschile e femminile. Per l'associazione locale Istonio Sport Judo Club gemellata con lo Star Judo Club del maestro Giovanni Maddaloni hanno conquistato un brillante settimo posto nella classifica a squadre tra circa 50 società partecipanti.



Di seguito gli atleti della squadra medagliati nelle rispettive classi.

Es B Kg 45 D'ANGELO BIAGIO oro

Es B Kg 50 BRUDETTI LUIGI oro

Cad Kg 81 CANGIANO GENNARO bronzo

Cad Kg +81 LAMMANDA NICOLA argento

Cad Kg 78 FABRIZIO SARA argento

Cad Kg 50 CARCANGIU ANTONIO bronzo

Jun Kg 81 CANGIANO GENNARO oro



Gara in salita per il Caterpillar Francesco Vastola nella nuova categoria 73 kg Juniores che si è dovuto accontentare di un quinto posto.