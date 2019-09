Trasferta in terra piemontese per il Coro Polifonico Histonium, diretto da Luigi Di Tullio, che nel fine settimana appena trascorso si è recato a Rivarolo Canavere (TO). Il Coro ha partecipato alla rassegna “Natale d' Incanto 2012” organizzata dal Coro Polifonico Città di Rivarolo Canavese nella Chiesa di San Giacomo. Il concerto del CPH ha avuto due momenti la prima parte “Maria...” con l'esecuzione di brani dedicati alla Madonna nel giorno dell'Immacolata Concezione, la seconda parte del concerto ”..verso la nascita di Gesù” con brani della migliore tradizione natalizia.