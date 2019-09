La formazione Juniores della Vastese travolge con un sonoro 6-0 la Val di Sangro e resta al comando della classifica in attesa dei risultati della altre partite. Mister Michele Stivaletta squalificato ha seguito la partita fuori dal rettangolo di gioco, al suo posto in panchina l'allenatore in seconda Michael Rossi. I biancorossi hanno dovuto fare a meno di Cieri ancora indisponibile e Angelo Finamore mandato precauzionalmente in panchina, ma hanno potuto contare su Di Santo e Pantalone, entrambi fuoriquota della prima squadra. Le reti portano le firme di Antonino, Di Laudo, Pantalone, Moretta e Ayoub che ha realizzato una doppietta. A seguire la partita oltre a Massimo Vecchiotti, anche Panfilo Carlucci, allenatore della prima squadra della Val di Sangro, avversario sabato all'Aragona.



La cronaca. Abitro dell'incontro è Benedetta Bologna, a tre minuti dal suo fischio d'inizio la Vastese passa in vantaggio con Antonino, al 16' una conclusione di Di Laudo viene parata dal portiere avversario, al 18' Ayoub in contropiede spreca una buona occasione, sul corner successivo interviene Giorgio Finamore, ma la palla finisce tra le mani dell'estremo difensore ospite. Al 28' Ayoub si rifà e raddoppia con un tiro bello e preciso. I padroni di casa non hanno intenzione di rallentare e al 30' Antonino serve Di Laudo che sigla la terza rete. Al 33' si vede la Val di Sangro con una punizione che Delle Donne devia sopra la traversa.



Quattro minuti dopo Ayoub si trova ancora nell'area avversaria, il suo tentativo non viene trattenuto dal portiere, arriva Antonino che però manda alto. Al 40' Ayoub segna il suo secondo gol, mentre agli sgoccioli della prima frazione di gioco ci provano sia Giorgio Finamore che Pantalone. Nella ripresa il copione non cambia, i biancorossi ripartono all'attacco e al primo minuto Pantalone mette dentro la quinta rete, nonostante il rotondo vantaggio la Vastese insiste, al 29' c'è un tiro pericoloso di Piras e al 35' è Savino a tentare la via del gol. Al 42' Moretta chiude i conti e realizza il definitivo 6-0.



Vastese-Val di Sangro 6-0 (4-0)

Reti: 3' Antonino, 26' e 40' Ayoub, 30' Di Laudo, 1' st Pantalone, 42' st Moretta

Vastese: Delle Donne (1' st Schiavone), D'Adamo (17' st Bucciarelli), D'Alessandro, Pantalone (10' st Piras), Savino, Finamore G., Antonino, Di Santo (2' st Moretta), Torrione, Di Laudo (5' st De Feo), Ayoub. A disposizione Ierbs, Finamore A. Allenatore Michael Rossi. (Stivaletta squalificato).