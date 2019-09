Sul campo dell’intrepida Ortona la formazione di San Salvo si impone con il punteggio di 56-73 e ottiene la terza vittoria in 5 partite.

Primo due tempi del ritmo basso testimoniato dal punteggio di 26-28 di fine primo tempo. Complice l’elevato freddo all’interno della palestra e il continuo fischio da parte degli arbitri di numerose infrazioni di passi, gli uomini di coach Linda Ialacci non riescono ad imporre il loro ritmo alla partita, mantenendo il divario con la formazione di casa molto basso.



Inizio terzo quarto e solito allungo degli Amici del Basket, grazie ad alcune ottime giocate di Saverio Celenza, che con un parziale di 11 a 2 danno la spallata finale alla partita. Da li in poi Ortona non riuscirà più a riprendere la formazione ospite che chiuderà la partita con 17 punti di vantaggio.



Priva ancora degli infortunati Marco Greco, Michele Di Rosso e Gianluca Tana, la formazione del presidente Antenucci presentava per la prima volta in campo gli ultimi due arrivati: Devis Brioli play guardia e Manuel Ippolito ala guardia entrambi provenienti dal vivaio del village sambuceto.



Gli amici del Basket San Salvo torneranno in campo domenica 16 Dicembre sempre in trasferta, a Pescara, prima di affrontare due partite in casa Martedì 18 Dicembre, recupero contro Chieti, e Sabato 22 Dicembre contro l’altra formazione di Pescara. Un tour de force di 3 partite in una settimana prima della pausa natalizia che la formazione di San Salvo affronterà cercando di vincere più partite possibili per riagganciare le prime posizioni della classifica. Per seguire gli Amici del Basket San Salvo collegatevi al sito www.amicidelbasket.it



Tabellino:

Intrepida Ortona

Alongi 6, Quaranta , Lanci , Mangi 3 Coltraro 2 Mastrangelo 14 Chichi 17, Tenisci 4 Di martino , Damiani ne Meretta 2 Valentinetti 4 all Busini



Amici del basket San Salvo

Gabriele,Desiati12 Nanni 9 ,sacchetta 8, Celenza 20, Toth 19 , Ippolito 3, Mancini , D’Adamo 2, Brioli, Fulop, all Ialacci

arbitri Di Santo f di Chieti e Di Luzio g di pescara

Usciti per 5 falli moretta chichi, parziali 8 -13 16-15 10-25--22-20