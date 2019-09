Catene e pneumatici da neve. Strumenti per la salvaguardia degli automobilisti che nel periodo invernale sono un obbligo previsto dal codice della strada. Con l'arrivo dell'inverno (e delle prime precipitazioni nevose) il rischio è di fare confusione. Abbiamo chiesto aiuto all'ispettore capo Carmine Pontassuglia, comandate della Polizia Stradale di Vasto, di illustrarci i provvedimenti vigenti così da essere pronti ad essere pronti ad ogni evenienza.

"Sono gli enti proprietari delle strade ad emanare le ordinanze per quelle di loro competenza -spiega Pontassuglia-. Noi recepiamo le ordinanze e di conseguenza agiamo, sempre in favore della sicurezza stradale. In generale le ordinanze che prescrivono l'obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo sono valide dal 15 novembre al 15 febbraio. Poi, a seconda della situazione, le autorità competenti decidono di conseguenza".

Ad oggi, le ordinanze che interessano il territorio del Vastese sono state emanate da società Autostrade (clicca qui), provincia di Chieti e Anas (clicca qui).

Obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo

A14 da Cattolica a Poggio Imperiale

Abruzzo

SS 5 da Oricola a Carsoli

SS 5 da Tagliacozzo a Bussi sul Tirino

SS 5 da Carsoli a Tagliacozzo

SS 17 da Sella di Corno a Navelli

SS 17 da Corfinio a Castel di Sangro

SS 80 da Coppito a Montorio al Vomano

SS 83 da Alfedena a Ponte Zittola

SS 153 da Bussi sul Tirino a Navelli

SS 158 da Alfedena a Valico San Francesco

SS 260 da Cermone a Roccapassa

SS 652 da Castel di Sangro a Fossacesia

SS 684 da L'Aquila a L'Aquila

SS 694 da Avezzano a Sora

SS 696 da Tornimparte a Campo Felice

SS 696 da Rocca di Cambio a Celano

SS 696 da Celano a Paterno

NSA 253 da Rocca Pia a Rocca Pia

NSA da Rocca Pia a Galleria 5 miglia

Molise (strade al confine con l'Abruzzo)

SS 16 da Montenero di Bisaccia a Termoli

SS 17 da Castel di Sangro a Isernia

SS 650 da Isernia a Trivento

SS 652 da Colli al Volturno a Castel di Sangro

Strade provincia di Chieti

SP 220 della Maielletta da km 0 a km 16+000

SP 222 Fondo valle Alento da km 0 a km 4+500

SP 223 Val Pescara Chieti da km 0 a km 4+800

SP 224 dir Val Pescara Chieti da km 0 a km 3+700

SP 219 di Manoppello da km 13+500 a km 22+409

SP 8 Chieti-Roccamontepiano da km 0 a km 20+811

SP 209 via per Popoli da km 0 a km 4+800

A queste strade se ne possono aggiungere altre, qualora ci fossero nevicate o un serio pericolo di ghiaccio. Sono le autorità competenti, poi, ad indicarlo alle forze dell'ordine e alla cittadinanza con opportuna segnaletica.

Come si può vedere, per la maggior parte sono strade di montagna. Attenzione, però, alla fondovalle Sangro, che anche nel primo tratto è interessata dall'obbligo, o alla statale 16, subito dopo il confine regionale. Negli anni passati molti automobilisti che si recavano a Montenero o Termoli sono incappati in multe.

Gli equipaggiamenti. "Occorre verificare che gli pneumatici invernali siano omologati -spiega il comandante Pontassuglia-. Deve esserci l'indicazione M+S. In molti casi, ad esempio, gli pneumatici cosiddetti 4 stagioni non sono riconosciuti come invernali". Attenzione anche alle catene. "Devono essere omologate. Altri dispositivi che pure si trovano in vendita non sono previsti dal codice della strada". In ogni caso, è sufficiente controllare le etichette, per evitare ogni problema. L'obbligo degli equipaggiamenti (per il rispetto del codice) riguarda esclusivamente le ruote motrici del veicolo.

Le sanzioni. E' una violazione al codice della strada. La sanzione prevista è di 80 euro.

Le raccomandazioni. Fin qui si è parlato di norme. "Anche con gomme e catene, in caso di nevicate o ghiaccio sulla strada la raccomandazione alla prudenza è massima - spiega Pontassuglia-. Sono certamente dispositivi di sicurezza, ma devono essere accompagnati da una maggiore attenzione alla guida, per evitare incidenti e altri gravi episodi". Altra raccomandazione è quella relativa all'usura. Dopo 4 stagioni invernali al massimo le gomme sono da cambiare. "Va sempre controllata l'efficienza, anche perchè se le gomme induriscono poi non assolvono più al loro compito". Quindi, se ci si deve spostare sulle strade in cui vige l'obbligo è necessario correre ai ripari al più presto.