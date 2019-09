Le panchine del 1988 non piacevano neanche quando erano nuove, con lo schienale a mezzaluna, scomodo per chi si siede ai lati, e il rivestimento di pietroline, fastidioso al contatto con la pelle di chi d'estate si accomoda (si fa per dire) in costume o in pantaloncini.

Ora che le gambe arrugginte hanno ceduto, i sedili sono talmente storti, che non ci si può nemmeno sedere. Per tenerne in piedi un paio, qualcuno ha infilato delle zeppe tra il metallo e il marciapiede. Fino a quando reggeranno.

Lungomare Duca degli Abruzzi (che i vastesi chiamano comunemente l'aeroporto) è il lungomare delle panchine zoppe.