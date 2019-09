Mentre si comincia a pensare alle nevicate che potranno creare disagi nelle prossime settimane, i Comuni battono cassa per i danni causati dall'ondata straordinaria di neve e ghiaccio che, nel febbraio scorso, hanno messo in ginocchio sia la costa che l'entroterra.

Dopo la protesta di ieri, una delegazione di sindaci capeggiata dal primo cittadino di Vasto, Luciano Lapenna, è stata ricevuta a L'Aquila dal presidente del Consiglio regionale, Nazario Pagano, e dai capigruppo consiliari. C'era anche l'assessore regionale Mauro Febbo.

"L'incontro - si legge in un comunicato del municipio di Vasto - era stato richiesto dai sindaci che, nella giornata di ieri, hanno manifestato presso il palazzo della Giunta regionale di Pescara lamentando il fatto che a distanza di dieci mesi, nonostante le promesse, gli ordini del giorno approvati all'unanimità in Consiglio regionale, le rendicontazioni richieste dalla Regione e regolarmente trasmesse, ad oggi non hanno avuto nessun contributo con il risultato che molti Comuni non riescono a coprire il buco in bilancio così come molti altri Comuni hanno dovuto rinunciare ad opere pubbliche importanti per le proprie comunità.

Il sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, in nome di tutte le amministrazioni comunali interessate, ha chiesto alla Regione il rispetto degli impegni assunti dal Consiglio regionale ed ha invitato il presidente della Regione a farsi personalmente carico del problema.

Il sindaco di Pratola Peligna, Antonio De Crescentiis, nel rimarcare lo stato di difficoltà dei Comuni e l'impegno quotidiano dei sindaci verso le proprie popolazioni assicura la presenza dei colleghi sindaci nella prossima seduta del Consiglio regionale chiamato ad approvare il bilancio per avere già in quella sede una risposta concreta e definitiva alla vicenda che si protrae ormai da troppo tempo".