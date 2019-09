Vittoria devastante per l'Incoronata Vasto in una partita senza storia, al termine della quale arrivano tre punti d'oro messi in cascina per i vastesi che con l'innesto di tre nuove pedine danno un netto cambio di direzione al campionato e alla fisionomia della squadra. Una partita ricca di occasioni e di buon gioco, parte subito forte l'Incoronata che sfiora in due occasioni il vantaggio fino al gol di Cinquina che lanciato da Teti brucia il difensore ospite e fulmina il portiere con un gran bolide sotto l'incrocio dei pali. Si va al riposo sul risultato di 1-0.

Al rientro in campo l'Incoronata preme sull'acceleratore in maniera evidente e punisce il Roccaspinalveti con uno splendido Fioravante che inbeccato da Cinquina delizia la platea con un pallonetto e firma il 2-0. A pochi minuti dal termine Antenucci chiude il conto, stop a seguire, ingresso in area con la difesa ospite fatta fuori e realizza il 3-0. Inizia un nuovo campionato ler l'Incoronata.





Incoronata Calcio Vasto-Roccaspinalveti 3-0 (1-0)



Reti: 40' Cinquina, 65' Fioravante, 80' Antenucci.



Incoronata Calcio Vasto: Padoan, Memmo, Butacu, Antenucci, Farina, Rapino, Fioravante, Verrone, Cinquina, Teti, Trentino.



A dispozione: Madonna, Forgione, Campitelli, D'Adamo, D'Ambrosio, Frasca. Allenatore Budano.