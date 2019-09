Terza vittoria interna per il Pescara, che all'Adriatico regola il Genoa per due reti a zero. Una sfida assolutamente da vincere e che i biancazzurri hanno ben interpretato, sconfiggendo un Grifone ormai sempre più in crisi. E pensare che nel primo tempo i rossoblu si erano fatti preferire agli abruzzesi, grazie alla verve dei vari Kucka, Borriello e Merkel, colpendo anche due traverse e creando non pochi pericoli alla porta di Perin. Si andava all'intervallo sullo 0-0, con la consapevolezza che il Pescara sarebbe dovuto rientrare con un altro piglio per aver ragione dei genoani. E infatti, proprio in apertura di ripresa, gli uomini di Bergodi costruiscono l'azione del vantaggio: Bjarnason vede Weiss largo a sinistra e lo serve, lo slovacco confeziona un assist al bacio per Abbruscato che deve solo appoggiare nella porta sguarnita. Del Neri non ci sta e inserisce l'ex Immobile (applauditissimo da tutto lo stadio) e Seymour. Il Genoa attacca a testa bassa, ma il Pescara in contropiede potrebbe raddoppiare con Bjarnason. Raddoppio che arriva poco dopo: ancora una volta lo slovacco Weiss decisivo, secondo assist stavolta per Vukusic e prima gioia per l'attaccante croato (Frey non incolpevole). Nel finale i liguri tentano disperatamente di riacciuffare il match, ma è ormai troppo tardi. Finisce 2-0 per il Pescara, boccata d'ossigeno e tre punti d'oro per l'ambiente biancazzurro: raggiunti Palermo e Bologna (impegnato oggi al Dall'Ara con la Lazio). Prossimo turno contro il redivivo Milan di Allegri, nella splendida e suggestiva cornice di San Siro, dove il Pescara manca in campionato dal 28 marzo 1993 (0-2 contro l'Inter).



Volti distesi in casa Virtus Lanciano dopo l'ottimo punto di Crotone. In particolare elogi e complimenti al portierino Leali, che ha letteralmente abbassato la saracinesca sfoggiando degli interventi di valore assoluto. Un pareggio che permette ai lancianesi di issarsi a quota 15, quart'ultimi ad un solo punto da Cesena e Reggina: restano alle spalle di Gautieri Pro Vercelli, Novara e Grosseto. Come ripetuto ormai dall'inizio del torneo, la salvezza passa tra le mura amiche: la Virtus è ancora a zero vittorie interne. Chissà che i rossoneri non decidano sabato di regalare un bel Natale ai propri tifosi: al Biondi arriva lo Spezia di Sansovini (ex Pescara), formazione costruita per puntare al salto di categoria ma finora molto discontinua.



Cresce l'attesa a L'Aquila per il derby di stasera contro il Teramo (diretta Raisport dalle 20:45). I rossoblu, visti anche i risultati di ieri con la sconfitta dell'Aprilia e il pari del Pontedera, hanno la grande occasione di portarsi secondi raggiungendo proprio i toscani. I teramani, dal canto loro, non ambiscono al ruolo di comparse e coltivano anche loro sogni di playoff. E poi un derby è sempre un derby, specie se così sentito: lo spettacolo è assicurato stasera al Fattori. Crolla il Chieti, sconfitto 1-0 a Foligno: ancora una volta i neroverdi falliscono l'esame di maturità. Match winner Balistreri, che realizza la rete umbra al 4' del primo tempo. Vano ogni tentativo di rimonta da parte degli uomini di De Patre: arriva così la sesta sconfitta stagionale, troppe per una squadra che non riesce a trovare la giusta quadra per mantenersi nelle posizioni di vertice.



"Solo il vento può fermare il Termoli", è ciò che avranno pensato i tifosi giallorossi coraggiosamente recatisi al "Cannarsa" ieri pomeriggio. Rinviata per forte vento infatti Termoli-Amiternina, i molisani vincendo il recupero salirebbero al secondo posto, gli scoppitani cercheranno di invertire la rotta intrapresa nelle ultime uscite. Nel derby, il Celano prosegue la sua inarrestabile marcia e batte anche l'Angolana: 1-0, decide Valdes nel finale di primo tempo. I marsicani, di questo passo, non troveranno problemi a conquistare la salvezza; discorso inverso per i nerazzurri di Città Sant'Angelo, ormai in quart'ultima posizione. Cade nuovamente il San Nicolò, niente da fare a Civitanova: 2-1 per i marchigiani, risultato reso più dolce da Padovani al 30' della ripresa. Con il successo del Città di Marino, i teramani occupano ora in completa solitudine l'ultima piazza.



In Prima Categoria, causa maltempo, si sono disputate solo tre partite nel girone B. Ben 4 le gare rinviate, più Scerni - Monteodorisio sospesa all'80' sul punteggio di 0-0. Il Fossacesia supera agevolmente l'ostacolo Trigno Celenza, un 3-0 che permette ai locali di affiancare momentaneamente il Borrello in testa alla classifica. Pur faticando più del dovuto, la Real Tigre Vasto batte 2-0 il Torino di Sangro grazie alle reti di Ferrazzo e Sottile nella seconda parte di gara. Si spartiscono la posta in palio Casalbordino e Real San Giacomo (1-1). In attesa dei recuperi, la classifica vede Fossacesia e Borrello leader a 27 punti, inseguiti da Real Tigre Vasto e Casolana ad una sola lunghezza. In coda tutto fermo, eccezion fatta per il punticino guadagnato dal Casalbordino.



Anche nel girone H di Seconda Categoria annoveriamo due rinvii per maltempo, Gissi - San Buono e Mario Turdò - Fossacesia 90. La capolista Sporting San Salvo si conferma lo schiacciasassi del torneo, abbattendo 3-1 anche il Montalfano e volando a +10 sulle dirette inseguitrici: il risultato della domenica è infatti quello dell'Incoronata Vasto, che demolisce 3-0 il Roccaspinalveti (Cinquina, Fioravante e Antenucci), mentre Real Montazzoli e Furci battono Torrebruna (4-2) e Sporting Pollutri (2-1), salendo seconde a 21 punti. In coda colpaccio del Fresa: sconfigge 2-1 il Cupello United, distanzia i pollutresi di quattro punti e rientra nel gruppo della lotta salvezza.



L'ecatombe per il maltempo si consuma nella Terza Categoria Vasto: l'unica partita disputata è Lupi Marini - Casalanguida, terminata con il successo ospite per 1-0. Casalanguida momentaneamente primo con 20 punti, ma i recuperi definiranno meglio la situazione.



Negli Allievi Regionali, crollo casalingo per la Bacigalupo contro il modesto Penne: tre a zero il punteggio finale per i vestini, una partita praticamente non giocata dai ragazzi di mister Bozzella. Troppo brutti per essere veri, e la certezza è che già dal prossimo match contro la Spal Lanciano i "Lupi" dimostreranno che questa gara è stata solo un incidente di percorso. Bella affermazione invece per la Virtus Vasto, che espugna il campo della Virtus Cupello per due reti ad una: avanti con un rigore di Nocciolino, i virtussini subiscono il pari ad opera di Del Giango prima che Balzano firmi il successo definitivo: si resta così a meno 4 dal Poggio degli Ulivi (con una gara in meno per i vastesi), che ieri ha sommerso la derelitta Spal per 10-0. Nei Giovanissimi Regionali, nulla ha potuto la Virtus Vasto contro la Flacco Porto, ottima compagine. 2-1 per i pescaresi, gol della bandiera di Tallarino per i biancorossi. Sarà molto importante fare punti nella prossima gara a San Salvo, vero scontro salvezza. Rinviata per impraticabilità di campo Lauretum - Bacigalupo, l'Angolana non fa sconti e va a +6 (4-0 al Fossacesia). Il prossimo turno potrebbe essere quello giusto per rosicchiare punti: i ragazzi di Baiocco ospitano la Spal Lanciano (ultima a 0 punti), match durissimo per la Renato Curi sul rettangolo della D'Annunzio Marina.

