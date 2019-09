Il forte vento di questi giorni sta creando non pochi disagi. Nella notte tra sabato e domenica ci sono stati diversi interventi dei Vigili del Fuoco per alberi e cartelli stradali pericolanti. Un nostro lettore, Michele, ci invia la foto scattata ieri mattina, che ritrae la pensilina per l'attesa degli autobus nella zona industriale di Punta Penna, completamente divelta. Il forte vento ha piegato la struttura, facendo volare via la copertura.

"Ieri mattina la copertura era in strada -riferisce il lettore-. Poi, quando sono ripassato e ho scattato la foto era stata spostata. Ho pensato che potesse essere stato anche a causa di un incidente stradale. Ma ho guardato per terra e non mi sembravano esserci rottami di auto o segni di contatto". Fortunatamente non ha colpito mezzi in transito. Ora servirà una riparazione urgente. Un peccato, visto che era stata da poco posizionata.