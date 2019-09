Giovedì 13 dicembre è in programma un Open Day alle Scuole Medie “R. Paolucci” a partire dalle ore 15.30 fino alle ore 19.30. La scuola apre le porte per invitare tutti i genitori della città che sono chiamati a decidere per l’iscrizione del loro figlio/a alla classe prima della scuola secondaria di 1°grado.



La “Paolucci”, Scuola di tradizione della città, presenterà con la sobrietà che la distingue, alcuni tra gli svariati percorsi di apprendimento privilegiati che la connotano sia come scuola per le eccellenze (vedi Olimpiadi della Matematica e dell’Italiano, corsi di latino) sia come luogo dell’inserimento socio-ambientale e culturale per ragazzi con bisogni educativi e didattici particolari.



Notevole, per detto inserimento, è la preparazione culturale e la formazione in campo dei docenti curriculari e di sostegno. In particolare, poi, grande è l’attenzione rivolta agli alunni con disturbi specifici d’apprendimento (di cui alla legge 170 / 2010) che, grazie a percorsi ad hoc ed all’uso di strumenti compensativi, riescono a conseguire eccellenti risultati.



Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Cauli invita tutti gli interessati a partecipare.