La sua lettera aperta al mondo della politica ha fatto molto discutere. In Abruzzo come in Veneto, dove la Pilkington di Porto Marghera sta chiudendo. A San Salvo le preoccupazioni dei lavoratori sono tante. Ma Graziano Marcovecchio è convinto che con la cooperazione di tutti, lavoratori, dirigenza e istituzioni, si potrà uscire dalla crisi e rilanciare l'economia del territorio. Questo è uno dei temi affrontati nell'intervista rilasciata a ZonaLocale.it.

Intervista di Giuseppe Ritucci - riprese e montaggio di Eduardo D'Addario