Il portiere della Vastese Massimo Marconato è stato dimesso dall'ospedale di Vasto dove era stato ricoverato ieri pomeriggio in seguito ad uno scontro di gioco avvenuto durante la partita persa dalla Vastese contro la Virtus Cupello. Al 31' della ripresa l'estremo difensore biancorosso uscendo dai pali si era scontrato con il centrocampista avversario Di Pasquale che lo aveva colpito in faccia, tra naso e bocca, con il ginocchio.



Un intervento che è costato tre denti a Marconato che resosi subito conto dell'accaduto ha lasciato immediatamente il campo ed è salito sull'ambulanza che lo ha portato al San Pio di Vasto, dove gli sono stati applicati dei punti. La sua presenza nella partita contro la Val di Sangro in programma sabato all'Aragona è quindi in dubbio.



Saranno ulteriori esami a dire se per il portiere biancorosso sarà necessario un intervento chirurgico e se sarà in condizione di giocare. Il problema riguarderebbe non solo i denti, ma anche il palato. I tempi di recupero sono ancora da stabilire e si allungherebbero nel caso in cui ci dovesse essere l'operazione. In quel caso Marconato potrebbe tornare ad essere disponibile a gennaio, dopo la pausa natalizia, in questo modo approfitterebbe della sosta per risolvere il fastidioso problema e rientrare il 6 gennaio. Nelle prossime due gare, in programma il 15 e 23 dicembre, in porta potrebbe dunque tornare Garibaldi.