Grande prestazione della Pallamano Vasto sul campo della Palestra dei Salesiani di Vasto. Nella terza giornata del Campionato di Serie B maschile di Pallamano, i vastesi ospitavano il CUS L'Aquila, squadra che l'anno scorso militava nel campionato di Serie A2.
 I biancorossi di Mister Bevilacqua e Mister Marinucci erano chiamati ad un'altra prova convincente, dopo la sconfitta di misura di sabato scorso contro i campioni in carica della Roma Handball, e i primi minuti di gioco del match, dimostravano chiaramente che i ragazzi vastesi scendevano in campo con la grinta giusta e la voglia di fare bene, e rispondevano colpo su colpo agli ospiti, senza mai perdere lucidità e affrettandosi nelle combinazioni d'attacco.



Il match si manteneva in equilibrio fino al termine del primo tempo con i biancorossi in vantaggio per 11-9. Nella ripresa la formazione aquilana cercava di riportarsi sotto nel punteggio, ma l'ottima difesa dei padroni di casa, i contropiedi di Marco Menna e Cesare Bevilacqua, e le giocate offensive dei ragazzi di Bevilacqua e Marinucci e le parate dei portieri Giuseppe Bozzelli e Davide Bevilacqua non concedevano niente agli ospiti, tant'è che al 20 minuto della ripresa, il punteggio era sul 24-13 per i locali. Gli ospiti erano annullati, i vastesi avevano surclassato la formazione giunta dal capoluogo; era quindi il momento giusto per far esordire i giovani della Pallamano Vasto: Stefano Ialacci, Vlad Munteanu, Alessandro Pitturelli, che ha esordito con un gol, e Daniele Bucciarelli che aveva fatto l'ingresso in campo a metà primo tempo per sostituire Maciste Ventrella.
 Da sottolineare nella Pallamano Vasto le ottime prestazioni di Nicolas Ruffilli, autore di 6 reti e Marco Menna, anche lui autore di 6 reti. Alla fine il risultato finale è di 26-15.



"Una prestazione ottima, da parte di tutta la squadra, sono orgoglioso di tutti i miei compagni" afferma il capitano biancorosso Alessio Ricciuti "questa partita è stata la dimostrazione che siamo forti, che possiamo giocarcela con chiunque senza paura, e che nella partita con la Roma Handball, che è un po la nostra bestia nera, meritavamo noi di vincere, senza nulla togliere agli avversari, però oggi è stata la dimostrazione che come squadra ci siamo, siamo pronti, e non abbiamo paura di nessuno; se scendiamo in campo ogni volta con questo spirito, possiamo fare grandi cose"
Ora il campionato di Serie B di Pallamano si ferma per la pausa natalizia, e la stagione per i ragazzi vastesi, riprenderà il 12 gennaio con la trasferta a Civitavecchia, dove affronteranno la Flavioni Handball.

Tabellini

Pallamano Vasto: Giuseppe Bozzelli, Davide Bevilacqua, Ivan Rosati (3 ), Nicolas Ruffilli (6), Daniele Bucciarelli, Andrea Di Casoli (4), Marco Menna (6), Alessio Ricciuti (3), Maciste Ventrella, Cesare Bevilacqua (2), Alessandro Pitturelli (1), Davide Ruffilli (1), Vlad Munteanu, Stefano Ialacci.

Allenatore Michele Bevilacqua, Dirigente Salvatore Marinucci, Medico Dott. Domenico Ulacco

Pallamano L'Aquila: Colicchia P., De Santis A., Fagioli S., Figliola A., Kasumovic S., Liberati A., Nappo G., Patrizii D., Pucci G., Scotti S., Blair G.

Allenatore Blair M., Dirigente Colicchia L.

Ufficio Stampa Pallamano Vasto