L’Anno 2012 proclamato dall'ONU l'anno internazionale delle Cooperative, sta volgendo al termine e la Banca di Credito Cooperativo della Valle del Trigno programma un’intera settimana di riflessione con i suoi soci, in diverse località del territorio di compentenza in Abruzzo e Molise, sull’importante ruolo della Cooperativa nell’economia locale.



Il Presidente citando Toniolo riassume: "I tre supremi doveri ai quali deve ubbidire chi fa cooperativa di credito sono: la moralità, poiché si poggia sulla fiducia; la giustizia distributiva, perché i compensi percepiti da chi offre il credito non devono danneggiare i diritti di colui che riceve il prestito; la utilità generale: il credito miri al benessere pubblico, svolgendo una funzione sociale. Questi sono i tempi in cui servono i tessitori sociali, i corpi intermedi tra Stato e mercato, quelle organizzazioni in grado di coniugare efficienza imprenditoriale ed efficacia sociale. È proprio materia per cooperatori".

Argomenti di stretta attualità, vista la situazione economica persistente: "E’ per questo che abbiamo pensato – continua il Presidente Valentini - di riflettere con i nostri soci su come la nostra Cooperativa può e deve continuare a contribuire alla crescita economico-sociale del nostro territorio, della tante famiglie che lo abitano e delle molte piccole e medie imprese che hanno investito qui le loro risorse umane e finanziarie. E lo faremo in 5 diversi incontri: 4 Assemblee territoriali e lunedì 17 dicembre, a chiusura, la Consulta Generale dei soci (organismo di partecipazione attiva dei soci istituito nel 2010) nell’ambito del quale verrà premiata la scuola vincitrice del concorso Ricette della Valle del Trigno, ricette che sono anche le protagoniste del nostro calendario 2013".

Programma:

L’assemblea territoriale dei soci appartenenti all’Area di San Salvo si terrà Lunedì 10 dicembre 2012 dalle ore 16.30 alle ore 19.00 presso il Ristorante “La Cascina” Ctr. Padula



L’assemblea territoriale dei soci appartenenti all’Area di Mafalda si terrà Martedì 11 dicembre 2012 dalle ore 16.30 alle ore 19.00 presso l’agriturismo “La Tramontana” Ctr. Colle Trasole (S.P. Ripaltina)



L’assemblea territoriale dei soci appartenenti all’Area di Vasto si terrà Mercoledì 12 dicembre 2012 dalle ore 16.30 alle ore 19.00 presso il Ristorante “Il Cigno Bianco” – Vasto Marina



L’assemblea territoriale dei soci appartenenti all’Area di Trivento - Ripalimosani si terrà Venerdì 14 dicembre 2012 dalle ore ore 16.30 alle ore 19.00 presso il Ristorante “Lu Carratino” Fondovalle Trigno Svincolo Trivento (CB)