Erano in tre, tutti di etnia rom: due donne e un giovane ancora minorenne. Avevano messo a punto una tattica semplice ed efficace per derubare i clienti all'interno dei supermercati. Il giovane distraeva la vittima, una delle due donne metteva a segno il furto mentre l'altra aspettava all'esterno con la macchina accesa, pronta per la fuga. Ora D.R.M. 28enne, R.M.L. 35 anni, e D.R.P., minorenne, sono stati denunciati e dovranno rispondere di furto aggravato in concorso. Tutti e tre hanno precedenti per reati contro il patrimonio.

L'ultimo episodio è avvenuto in un supermercato di corso Mazzini, a Vasto, ma sono sospettati di molti altri furti avvenuti in città negli ultimi tempi. "Il giovane nomade, ancora minore- riferisce il vice questore Cesare Ciammaichella- dopo aver individuato la preda, le si era avvicinato e le aveva chiesto informazioni su alcuni prodotti da acquistare, dicendo di essere poco pratico. Nel frattempo una delle complici, che aveva precedentemente studiato tutte le mosse della vittima, aveva notato la borsa poggiata all'interno del carrello della spesa e, approfittando del momento in cui il giovane riusciva a distrarre la malcapitata, aveva infilato velocemente la mano all'interno della borsa asportando il portafogli. Sfortunatamente per i ladri, la vittima si era accorta quasi immediatamente della mancanza del portafogli.

Quel ragazzo dai capelli rossicci proprio non la convinceva e l'aveva seguito con lo sguardo mentre si allontanava. Nello stesso tempo aveva controllato la propria borsa, constatando la mancanza del portamonete. La poveretta aveva dato l'allarme e aveva rincorso i due rom, riuscendo a raggiungere solo la donna che, con la scusa di essere incinta, aveva detto di accusare dei forti dolori, riuscendo così a impietosire la vittima e a fuggire".

La donna ha quindi sporto denuncia alla Polizia, che ha immediatamente avviato le indagini, grazie alle dichiarazioni di alcuni testimoni e soprattutto attraverso le immagini del circuito di videosorveglianza. "Attraverso quest'ultime -spiega Ciammaichella- la polizia scientifica ha potuto ricostruire il momento esatto in cui è avvenuto il furto e ad inchiodare i ladri. I capelli rossicci, mescolati ad alcune striature bionde, hanno reso inconfondibile il giovane room che, nei giorni successivi, ha subito tagliato e cambiato colore ai capelli.

Vano è stato il tentativo di liberarsi del portafoglio rubato, che era stato occultato all'interno di una scatola poggiata su uno scaffale e nascosta tra la merce. Le telecamere hanno immortalato la scena, pertanto il portafoglio è stato ritrovato e restituito alla signora".