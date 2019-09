In Inghilterra partite come queste sono chiamate "must-win match", partite da vincere a tutti i costi. Si, perché ci si invola verso la fine del girone di andata, i punti sono solo undici e il Pescara sa bene che non potrà permettersi ancora molti passi falsi. Men che meno se l'avversaria di turno è un Genoa mal costruito ed in piena crisi, a cui Del Neri non è riuscito ad apporre nessun rimedio tangibile: i rossoblu precedono gli uomini di Bergodi di un solo punto in classifica ed è auspicabile che trovino un'Adriatico infuocato a sostegno dei beniamini biancazzurri. E' inutile girarci intorno, il Pescara non può non pensare a conquistare l'intera posta in palio. Proprio per questo Bergodi dà un'impronta più offensiva alla sua squadra, proponendo Weiss dietro le due punte Abbruscato e Vukusic. Dall'altra parte ci sarà il grande ex, Ciro Immobile, che con i suoi 28 gol ha contribuito nettamente alla promozione in Serie A del Pescara di Zeman. Quest'anno il cannoniere napoletano sembra avere un po' le polveri bagnate, ma di certo non è aiutato da un Grifone irriconoscibile, specialmente sul piano caratteriale. Diversi indisponibili tra i liguri, su tutti Bertolacci e Bovo. Ancora fuori per il Pescara Cosic, Colucci e Blasi, mentre sconterà un turno di squalifica il difensore Bocchetti. Probabile formazione: 4-3-1-2 : Perin (Pelizzoli); Zanon, Romagnoli, Terlizzi, Balzano; Bjarnason, Togni, Cascione; Weiss; Abbruscato, Vukusic. All.: Cristiano Bergodi.



Buon punto esterno per la Virtus Lanciano che impatta zero a zero allo "Scida" di Crotone. Man of the match il portierino lancianese Leali, ancora una volta superlativo nonostante fosse reduce da un'influenza: un muro contro gli attacchi, vani, dei pitagorici. Già nel primo tempo la formazione di casa attaccava alla ricerca del vantaggio, ma sia l'estremo ospite che la poca precisione non facilitavano loro il compito. Nella ripresa il copione non cambia, anche se la Virtus rischia il "colpo grosso" con Amenta, ma Mazzotta è bravissimo a salvare. Dopo è solo Crotone, con Leali che sfoggia tutta la sua classe innalzando una barriera invalicabile per gli uomini di Drago. Nel finale, in pieno recupero, contribuisce alla causa frentana anche Almici, che ribatte sulla linea il tentativo di Eramo. Finisce così, con un altro buon risultato esterno per Gautieri: terzo risultato utile consecutivo, 15 punti in classifica. Se si cominciasse a vincere sul proprio terreno, la salvezza sarebbe tutt'altro che un miraggio.



Torna dopo tanti anni il "derby del Gran Sasso": L'Aquila - Teramo è il posticipo di lunedì sera al Fattori, diretta su Raisport dalle 20:45. Gli aquilani, rinfrancati dal ritorno in panchina di Ianni con un trend decisamente positivo, chiedono strada per proseguire la rincorsa ai primi due posti, valevoli per la promozione diretta in Prima Divisione. Il Diavolo, dal canto suo, ha tutte le carte in regola per portare via punti dal capoluogo abruzzese: Cappellacci ci crede, mancheranno però Coletti e Speranza per squalifica. Domani intanto il Chieti andrà a far visita al Foligno dopo la buona prova casalinga contro il Borgo a Buggiano. Il sesto posto tutto sommato soddisfa i neroverdi, anche se basterebbe un po' di continuità nei risultati per provare a salire ancora di più.



In Serie D un'altalenante Amiternina andrà a testare le reali intenzioni del Termoli: al "Cannarsa" i giallorossi molisani vanno alla caccia del successo e della vetta. Derby al cardiopalma nella Marsica tra Celano e Renato Curi Angolana: i locali hanno rialzato la testa sotto la guida di Morgante mentre i pescaresi hanno perso lo smalto che li contraddistingueva fino ad un mese fa, precipitando nei bassifondi. Il San Nicolò, ultimo in classifica, se la vedrà in trasferta con la Civitanovese: difficile, ma non impossibile.



Vedremo se anche stavolta il girone B di Prima Categoria presenterà clamorosi ribaltoni in testa, ci sperano Casolana e Fossacesia: gli impegni contro Fara San Martino e Trigno Celenza non sembrano troppo problematici, e la capolista Borrello potrebbe fare fatica a Castelfrentano, che è formazione da prendere con le pinze. Anche la Real Tigre, in casa con il Torino di Sangro, prova a rientrare nella lotta. Trasferte per Real San Salvo e Real San Giacomo rispettivamente a Palmoli e Casalbordino. Scerni-Monteodorisio sfida da centro classifica, Quadri-Orsogna da salvezza.



Dodicesima di andata nel girone H di Seconda Categoria, dove lo Sporting San Salvo affronterà sul suo terreno il Montalfano. All'Incoronata Vasto, dopo i sansalvesi, tocca un altro "big team" come il Roccaspinalveti (a -9 dalla battistrada), con il vantaggio però di giocare anche questo match in casa. Non così scontati gli esiti di Real Montazzoli - Torrebruna (ospiti in crescita netta da alcune settimane) e Sporting Pollutri - Furci (pollutresi in apparente ripresa), mentre il Cupello United potrebbe approfittare di un Fresa allo sbando. Gissi - San Buono potrà dirci di più su entrambe le compagini. Chiude il quadro Mario Turdò - Fossacesia 90.



In Terza Categoria Vasto ostacolo non da poco per la Valle Treste Liscia: arriva il Lentella, quinto e rinvigorito dalla vittoria nello scorso turno. Le inseguitrici puntano a rosicchiare qualche punto: il Real Montalfano attende il Carunchio, la Virtus va a Roccaspinalveti contro la Dinamo. Più difficile per il Casalanguida sul rettangolo dei Lupi Marini. Nella bassa classifica, incroci importanti: Guilmi-Casalese e Real Alto Vastese-Carpineto Sinello.



Nella Juniores d'Elite girone B il Vasto Marina, bloccato sul 2-2 dall'Acqua e Sapone e tornato a -3 dal Casalincontrada, attende il Miglianico e chiede un favore ai "cugini" del San Salvo A.S.D. che affronteranno proprio la capolista, mentre nella Juniores Chieti la Vastese Calcio 1902 se la vedrà con la Val di Sangro, formazione a due punti dai biancorossi attualmente in testa. 
Umori contrastanti negli Allievi Regionali. Sul campo della 167, la Bacigalupo è stata sonoramente sconfitta 0-3 dal Penne: i ragazzi di mister Bozzella sono apparsi troppo brutti per essere veri, vittoria meritata per gli ospiti. Giovedì il recupero contro la D'Annunzio Marina, servirà una Bacigalupo diametralmente opposta. Soddisfacente la prova della Virtus Vasto, vincente a Cupello per 2-1: decisivi Nocciolino (su rigore) e Balzano. Si sale a quota 30, in attesa del risultato del Poggio degli Ulivi. 
Sempre alla 167, domattina alle ore 11, la Virtus Vasto Giovanissimi sfiderà la Flacco Porto, mentre la Bacigalupo, seconda a tre punti dalla Renato Curi Angolana, andrà a far visita al Lauretum (calcio d'inizio ore 10:30), formazione di centro classifica reduce dall'ottimo punto fuori casa contro la D'Annunzio Marina.



