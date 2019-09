La neve prevista per la scorsa notte non è arrivata. In compenso c'è un forte vento gelido che soffia da ieri sera sul Vastese. E gli effetti si fanno sentire. Numerose sono le segnalazioni giunte alla caserma dei Vigili del Fuoco di Vasto per oggetti pericolanti.

Fino ad ora dal distaccamento di Vasto la squadra è uscita per rimuovere un albero pericolante e un cartello pubblicitario che rischiava di creare pericolo per i cittadini. In altri punti della città i pali sono finiti a terra (e questa volta non c'entrano niente le multe dell'amministrazione comunale).

Per questo, vista la persistenza della perturbazione nelle prossime ore, viene raccomandanta massima attenzione per evitare danni maggiori.