Tornano dalla Puglia con una sonora sconfitta i giocatori della BCC Vasto Basket. Il cambio di allenatore ha giovato ai cestisti del Monopoli, che hanno sofferto ma vinto una gara molto intensa e combattuta. Eppure la partenza di Ierbs e compagni era stata entusiasmante, con i biancorossi sempre avanti fino a toccare il massimo vantaggio di +11.

Poi la squadra si è disunita, anche per merito dei padroni di casa, che hanno saputo reagire e trovare quegli spunti che erano mancati fino ad oggi. Al riposo lungo, infatti, è il Monopoli ad essere avanti per 44-42.

La scossa data da coach Di Salvatore durante l'intervallo non ha sortito l'effetto sperato. I vastesi non sono riusciti a prendere in mano la gara. A complicare il tutto ci ha pensato la coppia arbitrale, che solo nella terza frazione ha fischiato tre tecnici ai biancorossi. Nell'ultima parte di gara Di Salvatore ha dovuto rinunciare anche a Biagio Sergio, uscito per aver commesso 5 falli. Finisce 87-73 una gara condizionata dal troppo nervosismo in campo che alla fine ha pesato inevitabilmente sull'andamento del match.

Con questa vittoria il Monopoli sale a quota 6 punti in classifica, mentre la BCC Vasto Basket resta ferma a 12. Domenica prossima sfida alla corazzata San Michele Maddaloni. Servirà dimenticare presto questa sconfitta per riprendere la marcia vincente.