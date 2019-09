Sarà presente negli studi milanesi della Rai la giovane vastese Martina Cionci, Miss Sport Diadora 2012, per partecipare al programma "Quelli che", condotto da Victoria Cabello. Tanti gli ospiti presenti in studio e nei collegamenti del programma sulla giornata calcistica della serie A che, oltre alla Cabello, vede in squadra il Trio Medusa, Virginia Raffaele, Ubaldo Pantani e Massimo Caputi.

Dopo la sua presenza al festival del Cinema di Roma, per Martina arriva questa nuova opportunità per farsi conoscere nel mondo dello spettacolo. Insieme a lei in studio Elisa Casanova e sua madre Annaclara Ivaldi, Piero Mazzocchetti, Raimondo Todaro, i Righeira Stefano Righi e Stafano Rota, il Diablo Alessandro Spedicati, Flavio Soriga, Jivago Santinni, Pedro Soltz, Maria Vittoria Polloni, Francesca Castagna. Ospite della puntata anche uno dei volti più noti del TG1, Attilio Romita.

Il programma, dagli studi di corso Sempione a Milano, sarà in onda in diretta su Rai 2 a partire dalle 13.45.