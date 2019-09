La partita termina con il manto sintetico del campo sportivo di Cupello innevato, qui si ferma la corsa della Vastese 1902, vince, quella che è stata una gara molto sentita, la Virtus Cupello per 2-1. La formazione di casa aveva in campo 7 vastesi e a tre minuti dal fischio d'inizio ha fallito un calcio di rigore con Scafetta. Ad andare in vantaggio sono stati i rossoblu al 33' del primo tempo con Marino, gli ospiti hanno trovato il pareggio nella ripresa grazie ad un'autorete di Muratore, poi l'ex Di Lello al 25' del secondo tempo ha fissato il risultato sul definitivo 2-1.



I biancorossi hanno concluso la partita in 9 per l'espulsione di Della Penna e per l'infortunio di Marconato trasportato immediatamente all'ospedale di Vasto in ambulanza per aver preso una botta al volto, dopo uno scontro di gioco con Di Pasquale. Terminati i cambi, in porta dal 31' della ripresa è andato Piermattei che non è stato mai impegnato. Il Cupello ha chiuso in 10 per l'espulsione di Marino al 34'. La sfida tra inseguitrici Acqua&Sapone-Virtus Ortona è finita 2-1, i biancorossi restano al comando della classifica.



La cronaca. Irmici è squalificato, Vecchiotti a sorpresa inserisce dal primo minuto il nuovo acquisto De Curtis sulla sinistra e avanza Vicentini, fuori Di Santo. Inizia subito con un calcio di rigore contro la partita della Vastese, al 3' De Curtis stende in area Di Lello, l'arbitro Vitucci concede il penalty, sul dischetto si presenta Scafetta che spiazza Marconato, ma prende in pieno il palo alla sinistra del portiere. I biancorossi cercano il vantaggio e un minuto dopo Della Penna dalla destra mette in mezzo per l'accorrente Soria che da posizione ravvicinata tira fuori. Al 9' ci prova ancora Della Penna, ma il tocco del portiere di casa Ottaviano manda la sfera sulla traversa, al 18' il Cupello batte una punizione con Scafetta che mette in difficoltà Marconato. Al 32' è di nuovo Della Penna a rendersi pericoloso, il suo tentativo dalla distanza viene deviato da Ciccarelli e finisce ancora sulla traversa. Al 33' padroni di casa in vantaggio, disattenzione difensiva della Vastese, dalla sinistra Di Marco mette in mezzo, Baldini, De Curtis e Piermattei non intervengono, arriva Marino che la mette dentro senza troppa difficoltà. Nel finale Soria scambia con Aquino, ma il suo tiro finisce a lato.



Nel secondo tempo la Vastese cerca subito di trovare il gol del pareggio e si butta in avanti per realizzarlo, al 3' Della Penna cade in area di rigore, ma viene ammonito per simulazione, al 7' una conclusione di Avantaggiato si perde sul fondo, al 11' il Cupello sfiora il raddoppio con Di Lello, gli ospiti reclamano il fuorigioco e si fermano, poi ci pensa Baldini ad evitare il gol. Al 13' Della Penna dalla destra mette in mezzo, interviene Muratore che la butta dentro la propria porta. I padroni di casa non ci stanno, al 15' Scafetta serve Marino ma è fuori, poi sono i biancorossi ad andare vicinissimi al vantaggio con Soria che al 18' sbaglia da due passi e spreca un'ottima occasione. I rossoblu passano al 25' quando su calcio d'angolo Di Lello colpisce di testa e firma il 2-1. La reazione ospite non tarda ad arrivare: al 28' Alberico passa ad Avantaggiato che poi appoggia a Della Penna che tira troppo frettolosamente e manda fuori, nel frattempo inizia a nevicare. Al 31' Marconato esce dai pali e si scontra con Di Pasquale lanciato verso la porta, l'estremo difensore chiede subito di uscire, ma i cambi sono finiti, al suo posto va Piermattei. Al 34' la Vastese batte una punizione di seconda dentro l'area di rigore, ma la barriera respinge, in seguito vengono espulsi per somma di ammonizioni sia Marino al 35' che Della Penna al 42' con quest'ultimo che, uscito dal rettangolo di gioco, va a dirle a qualcuno del Cupello presente in tribuna. La neve continua a scendere, il discusso arbitro Vitucci fischia la fine dopo 7 minuti di recupero, per la Vastese, che comunque rimane al comando, si tratta della seconda sconfitta nelle ultime tre partite, quarta in totale, nessun punto in due trasferte. La prossima gara è in programma sabato 15 dicembre alle 14.30 allo stadio Aragona contro la Val di Sangro.



Tabellino

Virtus Cupello-Vastese 2-1 (1-0)

Reti: 33' Marino (C), 13' st Muratore (C) autogol, 25' st Di Lello (C)

Virtus Cupello: Ottaviano Giuseppe, Muratore, Di Santo, Scafetta (23' st Vasiu), Ottaviano Gabriele, Ciccarelli, Marino, Gaspari, Di Lello (40' st Schena), Di Pasquale, Di Marco. A disposizione Di Santo A., Ramundo, Della Rocchetta, Nanni, Costantini. Allenatore Buda

Vastese: Marconato, La Guardia, De Curtis (1' st Di Santo), Luongo, Piermattei, Baldini, Della Penna, Avantaggiato, Aquino (22' st Napolitano), Soria, Vicentini (9' st Alberico). A disposizione Garibaldi, Triglione, Di Laudo, Pantalone. Allenatore Vecchiotti

Arbitro Valerio Vitucci di Sulmona, assistenti Pellicciotta e Mastronardi di Lanciano

Ammoniti: Ciccarelli (C), Marconato (V), De Curtis (V), Baldini (V)

Espulsi: 35' st Marino (C), 42' st Della Penna (V)

Risultati. Acqua&Sapone-Virtus Ortona 2-1, Caldari-Castiglione Valfino rinviata, Lauretum-Spal Lanciano 2-0, Penne-Amatori Passo Cordone rinviata, Sambuceto San Paolo-Folgore Sambuceto 0-0, Torrese-Tre Ville 2-0, Val di Sangro-Flacco Porto Pescara rinviata, Virtus Cupello-Vastese 2-1, Vis Ripa-Moscufo rinviata.

La classifica. Vastese 34, Virtus Ortona 33, Acqua&Sapone 32, Virtus Cupello 27, Amatori Passi Cordone*, Lauretum e Sambuceto San Paolo 26, Moscufo* 24, Val di Sangro* 23, Torrese e Vis Ripa* 22, Folgore Sambuceto 21, Castiglione Valfino* 19, Tre Ville 16, Penne* 14, Flacco Porto Pescara* 13, Spal Lanciano 6, Caldari* 0. (* Una partita in meno).

Prossimo turno, domenica 16 dicembre ore 14.30. Amatori Passo Cordone-Caldari, Castiglione Valfino-Torrese, Flacco Porto Pescara-Acqua&Sapone, Folgore Sambuceto-Virtus Cupello, Moscufo-Sambuceto San Paolo, Spal Lanciano-Penne, Tre Ville-Vis Ripa, Vastese-Val di Sangro (sabato 15 dicembre ore 14.30), Virtus Ortona-Lauretum.