"Non lasciare la borsetta in auto. Pericolo di furto". Lungo il viale alberato che conduce al cimitero sono apparsi questi cartelli che invitano alla prudenza i cittadini, per arginare il fenomeno dei furti dalle auto. Ne avvengono di continuo, con lo stesso copione. Chi si reca al cimitero, magari per una breve visita alla tomba dei propri cari, spesso lasciano la borsa o il portafogli in auto.

A quel punto è un gioco da ragazzi per i malintenzionati rompere il vetro o forzare la portiera per impossessarsene. Episodi del genere ne avvengono di continuo, ad ogni ora del giorno, in particolare nel parcheggio all'esterno dell'ingresso sud del camposanto, quello a ridosso del viadotto.

E così qualcuno deve aver pensato che le continue raccomandazioni fatte dalle forze dell'ordine dopo gli episodi spiacevoli non sono sufficienti e ha preparato questi cartelli che sono stati affissi ai cipressi da metà salita in su. Una lunga fila di cartelli bianchi con la raccomandazione di non lasciare niente in vista. Segnali impossibili da non vedere quando ci si reca al cimitero. L'intenzione, chiaramente, è quella di debellare questo fastidioso problema.

Certo, un cittadino che si reca al cimitero, o in altri luoghi, non dovrebbe avere l'ansia nel lasciare una borsa nella propria macchina. Ma, di questi tempi, meglio seguire l'indicazione dei cartelli di via del Cimitero.