Ultima giornata del girone di andata in Eccellenza abruzzese con il Vasto Marina che ospita all’Aragona il Miglianico. La squadra di Antonaci è reduce dalla sconfitta per 3-0 contro il Civitella Roveto in trasferta e si trova nelle basse posizioni con 16 punti, gli ospiti invece hanno 23 punti. Arbitra l’incontro Alessandro De Remigis di Teramo, mentre gli assistenti saranno Cialini e Angelozzi di Teramo.



Si tratterà della prima partita per i nuovi acquisti del Vasto Marina arrivati in settimana: l’attaccante Rossi Finarelli proveniente dalla Torrese in Promozione e il centrocampista Marco Battista dal San Nicolò in Serie D. Hanno invece salutato il gruppo Fasciani, Ciurlia, Socci, Mucci e Zara.