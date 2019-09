Tre partite per capire quale sarà la sostanza della stagione della BCC Vasto Basket. Sono quelle che mancano in questo 2012 che sarà ricordato negli annali della pallacanestro vastese. L'entusiasmante cavalcata culminata nella promozione in serie C nazionale è continuata anche in questo nuovo campionato.

Ora i biancorossi sono secondi a due soli punti dalla vetta e hanno tutte le carte in regola per disputare una grande stagione. Saranno decisive le prossime tre partite, a cominciare dalla trasferta di oggi a Monopoli. Poi al PalaBCC arriverà la corazzata San Michele Maddaloni per chiudere l'anno solare ad Airola.

I punti che Ierbs e compagni riusciranno a raccogliere diranno se la BCC VAsto Basket dovrà continuare a giocare per l'obiettivo salvezza o se si potrà tentare l'ingresso nei playoff. La gara di questa sera sembrerebbe una di quelle scontate sulla carta. Il Monopoli ha appena 4 punti in classifica, a fronte dei 12 biancorossi. Ma coach Di Salvatore sa che le insidie possono arrivare da tutte le parti. Tra l'altro in settimana per i pugliesi c'è stato il cambio di guida tecnica. In panchina ci sarà quindi l'esordio di coach Verile. "Il cambio di allenatore è sempre una scossa per l'ambiente- ha commentato Vincenzo Dipierro alla vigilia-, quindi dovremo stare molto attenti. Il Monopoli è una buona squadra, con diversi giocatori talentuosi ed esperti. Però noi dobbiamo sempre guardare in casa nostra. Se giochiamo come sappiamo fare è difficile batterci".