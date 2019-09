"In pieno clima natalizio, forti del successo della scorsa edizione, il Movimento 5 Stelle di Vasto" ieri ha riproposto "la seconda edizione di Giocattolo in Movimento".

Al gazebo allestito in piazza Diomede alle 9 del mattino e presente fino a sera c'erano "numerosi giochi da scambiare. Il recupero di un vecchio giocattolo destinato alla discarica è di per sé un fattore positivo, se vi aggiungiamo il messaggio ai bambini di non consumare tutto in fretta, che un giocattolo non più utilizzato conserva ancora un valore fatto di emozioni che può suscitare in altri bambini, allora il risultato diventa ancora più importante. Quando diventeranno adulti, forse, avranno una visione un po’ meno consumistica e un po’ più attenta all’ambiente", si legge in una nota degli attivisti vastesi del movimento di cui è capo politico Beppe Grillo.

"La generosità delle famiglie vastesi nella passata edizione ha consentito di portare i giochi avanzati ai bambini di due istituti".