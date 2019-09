Si ricongiungono domenica prossima 9 dicembre le strade di squadra seniores e under 20 del Vasto Rugby. La settima giornata di campionato (sesto impegno stagionale per i biancorossi) porta v l’Old Pescara. Antipasto della giornata di rugby sarà ancora una volta il match fra le due formazioni under 20. Per i baby Arciglioni è questa una occasione importante per dimostrare qualche miglioramento dopo l’ottima notizia della prima meta messa a segno domenica scorsa nell’incontro perso contro la Gran Sasso.



Nel pomeriggio, ore 14.30, torna a calcare il terreno di gioco casalingo il team guidato da capitan Nicola Vitelli. La squadra seniores, reduce dalla debacle subita sul campo del Cus L’Aquila, troverà di fronte i pescaresi in una partita che darà agli Arciglioni la possibilità di fare bene e tentare di portare a casa finalmente un risultato positivo. Tuttavia i biancorossi dovranno ancora una volta fare a meno di alcuni elementi preziosi nel XV di partenza.