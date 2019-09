Ultimo allenamento prima della partita di domani a Cupello per la Vastese. Nella consueta rifinitura del sabato, che si è svolta sul campo in sintetico del centro sportivo San Gabriele, erano a disposizione di mister Vecchiotti tutti i giocatori, tranne Irmici squalificato, Vino e Di Foglio, che non faranno più parte della rosa, mentre Sputore si è trasferito al Real Tigre.



Dopo un mese di assenza è tornato ad essere disponibile e si è allenato con il gruppo Vicentini, presenti anche i nuovi acquisti Pierfrancesco De Curtis e Giuseppe Pantalone, entrambi fuoriquota, oltre a Berardi che si allena con la squadra in attesa di una sistemazione, anche se la società vorrebbe fare un tentativo per convincerlo a restare.



De Curtis è un '95 terzino destro, proveniente dal Termoli in serie D, nei due anni precedenti è stato agli ordini di Vecchiotti nel Vasto Marina in Eccellenza e in Promozione. Pantalone, classe '94 arriva dal San Salvo, ed è un centrocampista, la Vastese aveva già provato a prenderlo in estate, ma non era stato possibile perchè l'unica presenza fatta con la precedente squadra ne aveva impedito il trasferimento in quella sessione di mercato.

La formazione. Contro la Virtus si giocherà sul sintetico, i padroni di casa hanno in squadra ben 9 ex che hanno militato in varie squadre vastesi, mentre Della Penna e Garibaldi sono gli ex dall'altra parte. La formazione dovrebbe vedere Marconato in porta, la difesa con La Guardia e Vicentini sugli esterni, Baldini e Piermattei centrali, a centrocampo Avantaggiato, Luongo, Di Santo, in avanti Aquino, Soria e Della Penna. I due nuovi acquisti potrebbero dunque partire dalla panchina.

Arbitro dell'incontro sarà Valerio Vitucci di Sulmona, coadiuvato dagli assistenti Pellicciotta e Mastronardi di Lanciano.