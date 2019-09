L'ondata di furti negli appartamenti si allarga a macchia d'olio in tutto il Vastese.

Da settimane il livello d'allerta è elevato non solo a Vasto e San Salvo, ma anche nell'entroterra, dove le popolazioni dei piccoli centri ormai da tempo non dormono più sonni tranquilli. Anzi, spesso i ladri preferiscono i paesi dell'interno, dove c'è poco traffico, meno occhi che possono vedere e, inevitabilmente, inferiore presenza delle forze dell'ordine.

La situazione si sta facendo preoccupante. A Dogliola, ad esempio. Stanotte il 14° furto nell'area di servizio Il Girasole. E' proprio il titolare, Aureliano Masciulli, a raccontare che "in paese una vecchietta è stata derubata in casa da due persone che si sono qualificate come dipendenti dell'Istat intenti a svolgere un sondaggio di carattere statistico.

Erano in due. Uno con le chiacchiere ha distratto la signora. L'altro ha chiesto: Dov'è il bagno? Con questa scusa, è andato in giro per la casa, rubando la borsetta che, fortunatamente, era vuota".

Segnalati nelle scorse settimane a Vasto falsi tecnici dell'aqua.