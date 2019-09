Sono trascorsi 25 anni dalla costituzione della Associazione nata il 31.03.1987 e 20 del Coro delle Nonne (1991) con lo scopo di “promuovere iniziative integrative dell’intervento pubblico e del benessere psicofisico dei propri associati, degli anziani in genere” quali custodi delle nostre tradizioni espresse con mostre artigianali e canto. Ringrazio quanti hanno creduto e collaborato a questo progetto “di star bene insieme”. Ringrazio le Amministrazioni che si sono succedute alla guida della città in questi 25 anni: Notaro, Prospero, Tagliente, Pietrocola e Luciano Lapenna attuale sindaco che, oltre ad assegnarci una sede, hanno sempre dimostrato particolare attenzione per la nostra associazione.



Ringrazio quanti hanno contribuito alla crescita, al successo ed alla longevità di questa associazione: Emilia D’Adamo direttrice del Coro delle Nonne, l’insegnante di pittura e decupage Pina Francia, l’insegnante di chiacchierino Adelaide La Verghetta e tutte le associate. Un ringraziamento particolare al Cav. Giuseppe Catania, amico collaboratore, Trsp e tutta la stampa per la considerazione e diffusione delle nostre iniziative.



Ringrazio gli autori delle nostre pubblicazioni: Il Corredo della Nonna, Era Natale di Beniamino Fiore, Pagine del Risorgimento Vastese di Lino Spadaccini e Pino Iubatti per la stesura di 55 ricette del cuore. Con il cuore addolorato ma pieno di riconoscenza, un grazie a Don Michele nostra guida spirituale che ora vive nella pace eterna degli spazi infiniti. Sabato 8 dicembre, allo ore 16 nella Sala Michelangelo di Palazzo D’Avalos verrà inaugurata una mostra artigianale Patrocinata dal Comune di Vasto e sponsorizzata dal Lions Club Adriatica Vittoria Colonna.



Infine ringrazio mio figlio Massimo che con le sue foto ha raccontato la storia della nostra associazione. Un invito a visitare la mostra che è anche un Natale di Solidarietà per i bambini orfani africani di Don Michele.

Grazie di cuore

il presidente

Angelina Poli Molino