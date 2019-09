E' il quattordicesimo furto. I proprietari ormai non ce la fanno più. I ladri hanno preso di mira per l'ennesima volta la stazione di servizio Il Girasole, lungo la Trignina.

E' di stanotte l'ennesimo raid sul tratto abruzzese della Statale 650, che collega Abruzzo, Molise e Campania. Il bottino è di 2mila euro. Gli ignoti hanno fatto sparire i pacchetti di sigarette esposti dietro al bancone. Indagano i carabinieri della Stazione di Fresagrandinaria.

Già in passato tante volte i malviventi avevano svaligiato il ristorante-bar-tabaccheria di proprietà della famiglia Masciulli, arraffando stecche di sigarette, Gratta & Vinci, denaro e bottiglie. Non è escluso che a mettere a segno il colpo sia stata la stessa banda che ha svaligiato a Vasto una tabaccheria in località Zimarino, sulla statale 16.

Non solo la costa, ma anche l'entroterra vastese sono sempre più nel mirino dei malviventi: stanotte per due volte è scattato l'allarme alle Poste di Lentella. Sul posto le forze dell'ordine. Pare si sia trattato di un falso allarme, ma in paese l'attenzione è massima, visti gli ultimi inquietanti raid, tra cui quello all'interno di un pub e un'auto rubata.

A pochi chilometri di distanza, a Fresagrandinaria un furto al parco fotovoltaico era stato sventato di recente da una guardia giurata in servizio di sorveglianza. Il vigilante era stato costretto a esplodere dei colpi in aria per mettere in fuga i delinquenti.