L'assessore regionale Mauro Febbo ribadisce la sua posizione riguardo al Parco della Costa teatina. Posizione in forte contrasto con quella delle amministrazioni locali, che, a suo dire, non hanno avuto la reale volontà di fare questo parco. Molto critico, in particolare, nei confronti dell'amministrazione comunale di Vasto.

servizio a cura di Giuseppe Ritucci