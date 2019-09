Assemblea dei soci ieri al Cotir, il centro di ricerca in contrada Zimarino a Vasto dove da alcuni mesi si vive una situazione difficile. Presente all'incontro l'assessore regionale Mauro Febbo che, nella videointervista, illustra i passaggi cruciali per i prossimi mesi. Il presidente Alberto Amoroso ha poi mostrato fiducia per il futuro del centro.