Sono entrati da una finestra dei bagni. L'unica dell'edificio senza grata di protezione. Da lì hanno aperto un buco nel muro per introdursi all'interno della tabaccheria che si trova nella stazione di servizio Ip sulla statale 16, in località Zimarino, a poche centinaia di metri dal casello autostradale Vasto Nord.

Non è la prima volta che i ladri prendono di mira la tabaccheria, ma nelle altre occasioni avevano messo a segno colpi di lieve entità.

Questa volta, invece, il bottino arraffato dalla banda del buco si aggira attorno ai 30mila euro, tra stecche di sigarette, valori bollati, denaro contenuto in cassa e i soldi contenuti nelle macchinette videopoker.

Hanno agito indisturbati, nella zona non ci sono abitazioni vicine, nessuno poteva sentirli, facilitati anche dal forte vento della notte scorsa che ha contribuito a coprire i rumori. Dentro il negozio scene di devastazione.

Sul posto gli uomini del Commissariato di Vasto e la Polizia Scientifica. Si cercano indizi utili, anche visionando i filmati della videosorveglianza, ma non si è ancora sicuri che i ladri siano stati ripresi, alcune telecamere non sono posizionate ad un'altezza elevata, i malviventi potrebbero averle coperte senza difficoltà. Di sicuro si tratta di persone che hanno frequentato il bar nei giorni precedenti per studiare il colpo in tutti i particolari.