Il Comune di Tufillo rende noto che è stato attivato, sulla S.S. 650 Trignina , il servizio di rilevamento delle violazioni agli artt. 142 (limiti di velocità) del Codice della strada. Le date dei servizi saranno trasmesse alla Polizia Stradale di Chieti c/o la conferenza permanente che coordina i servizi di accertamento della velocità, come previsto dalla direttiva Maroni.

Si raccomanda, cosa che dovrebbe essere sempre effettuata, il rispetto dei limiti, non solo per la presenza di un misuratore di velocità ma ancor più importante per la salvaguardia e la sicurezza di tutti gli automobilisti.