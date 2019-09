San Salvo Democratica è contraria alla riapertra dell'isola pedonale ed esprime il proprio parere attraverso un comunicato stampa. "La notizia appresa in questi giorni circa la volontà dell'amministrazione Comunale di riaprire l'isola pedonale non ci sorprende ma, come abbiamo avuto modo di segnalare durante la recente campagna elettorale, ci sembra una soluzione semplicistica che non risolve il ben più complesso problema di rivitalizzazione del Centro storico cittadino, rispetto al quale riteniamo siano altre le strategie e le azioni da mettere in campo.



A nostro giudizio questa scelta non solo farebbe tornare indietro la città ma andrebbe anche a peggiorare la qualità della vita dei nostri cittadini. Quindi tale soluzione rischia di essere oltre che SEMPLICISTICA anche DANNOSA. Sarebbe interessante conoscere e comprendere nel dettaglio le motivazioni reali di tale scelta, che sembra essere dettata più dal desiderio di agevolare qualcuno che dalla volontà di risolvere un problema che riguarda tutti i cittadini ed in particolare coloro che vivono e/o hanno delle attività nel centro.



San Salvo Democratica ritiene che sia giunta l’ora di attivare un tavolo di concertazione trasparente ed aperto a tutte le forze sociali avente lo scopo di rilanciare il ruolo e la funzione del centro cittadino. La passata amministrazione aveva in cantiere uno studio da fare sulla base di un protocollo d'intesa sottoscritto con la Camera di Commercio. Ad oggi non sappiamo quali passi sono stati fatti in avanti e a che punto si trova tale studio.



Esso potrebbe concretamente aiutare ad analizzare le reali necessità del nostro Centro e favorire l’adozione delle decisioni più opportune. L’adozione di scelte di “facciata” ma non di “sostanza” fanno tornare indietro la città e rischiano di peggiorarne addirittura la vivibilità. San Salvo Democratica intende ribadire il proprio impegno nell’individuare scelte compatibili con un’idea di città sostenibile e rispettose del benessere di tutti i cittadini".