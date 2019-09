Il consigliere regionale dell'IdV Paolo Palomba ha presentato una interrogazione al presidente della Giunta, Gianni Chiodi, sull'Istituto San Francesco d'Assisi di Vasto Marina per conoscere il futuro dei 12 pazienti della struttura affetti da grave disabilità che rischiano di perdere diritto all'assistenza e di essere mandati via dalla struttura.

"A 12 ragazzi affetti da una disabiltià vicina al 100% - spiega Palomba - la commissione Uvm dei distretto sanitario di base di Vasto ha comunicato che la loro tipologia di invalidità è stata variata a lieve disabilità. Ciò significa che questi pazienti non avranno più diritto al'assistenza e rischiano di non essere più ospitati dalla struttura San Francesco d'Assisi. Ho chiesto al presidente della giunta di sapere quali sono i motivi che hanno portato alla modifica della fascia di trattamento clinico per i 12 pazienti e quali provvedimenti intendere mettere in atto per ristabilire la giusta, corretta e necessaria assistenza nei loro confronti. Oggi più che mai abbiamo il dovere di caricarci dei problemi di chi è più debole e di assicurare loro ed alle loro famiglie tutto il sostegno necessario, perchè non siano lasciati soli".

(comunicato stampa Idv)