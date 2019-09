Domenica 9 dicembre è in programma il terzo appuntamento della stagione concertistica del Teatro Rossetti di Vasto, con il chitarrista Zoran Dukić a partire dalle ore 17.30.



Il chitarrista Zoran Dukić si è diplomato all' Accademia della Musica di Zagreb con Darko Petrinjak e ha completato i suoi studi con Hubert Käppel alla Hochschule für Musik di Colonia.



Anche se considera ancora la musica di J. S. Bach il punto focale della sua vita musicale, ha ispirato numerosi compositori a dedicargli le proprie opere. Le sue prime di nuova musica sono rafforzate dalla sua ammirazione per l'espressione musicale contemporanea. I suoi programmi comprendono le opere di Takemitsu, Henze, Reily, Carter o Gubaidulina e molte altre. Egli gode di un'affinità speciale con l'idioma musicale spagnolo e sudamericano, il repertorio centrale della chitarra classica. Attualmente, i suoi programmi attentamente equilibrati presentano una varietà di musica che spazia da Bach a Britten, da Sor a Albéniz, da Tárrega a Villa-Lobos e Brouwer.

Uno dei chitarristi più famosi del nostro tempo. I suoi concerti, sia come solista che con orchestra, hanno sempre destato grande emozione sia sul pubblico che sulla critica.



"Un concerto emozionante ... il pubblico era in piedi già dopo il primo pezzo ... una serata fenomenale" GEVELSBERGER ZEITUNG, Germania



"... Dopo due minuti il pubblico era senza fiato, ... il genio delle sei corde da Zagabria ha mostrato sia brillantezza tecnica che tenerezza, ... con grande potenzialità artistica ed espressiva... E’ un grande musicista" Kölnische Rundschau, Germania



Queste sono solo alcune delle tantissime recensioni che testimoniano la grandezza di questo musicista che ha vinto un numero impressionante di concorsi internazionali, più di ogni altro chitarrista al mondo. Unico ad aver vinto il concorso "Andrés Segovia" sia a Granada che a Palma di Maiorca. La sua stupefacente maestria gli ha permesso di vincere, tra gli altri, i concorsi dedicati a "Fernando Sor", "Manuel Ponce", "Manuel de Falla", "Francisco Tárrega". Nella più grande competizione di chitarra spagnola a Madrid, patrocinata dalla Famiglia Reale, oltre al Primo premio, ha vinto anche il premio speciale per la migliore interpretazione di musica spagnola (la prima volta assegnato a un non-spagnolo). Si dedica con grande trasporto anche alla didattica e tiene regolarmente corsi di perfezionamento in tutto il mondo.



Grande è la sua attenzione per la musica contemporanea e le sue performance nei cinque continenti hanno ispirato numerosi compositori a dedicare a lui le loro opere. Il programma per questo concerto, dedicato al “novecento”, prevede musiche di: A. Jose, M. Llobet, A. Ourkouzounov, M. Arnold, A. Barrios, A. Piazzolla, D. Bogdanovic.



Apertura del botteghino del Teatro un’ora prima del concerto che comincerà alle 17:30, posto unico € 10,00

Per info

www.teatrorossetti.it