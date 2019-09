Nel suggestivo scenario della pineta di Gissi, domenica 9 dicembre, torna la XVI rappresentazione vivente della Natività. In contrada Rosario dalle ore 16.30 con Il Re Poverello.

Una drammatizzazione che si ripete da 26 anni e che riscuote grande successo. Un presepe vivente coinvolgente ed emotivo, sempre molto forte. Un appuntamento da non perdere per chi segue le tradizioni locali e non solo.