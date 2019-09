L’Amministrazione Comunale di Cupello, in preparazione delle festività natalizie, organizza due concerti che si terranno nella chiesa parrocchiale in piazza Garibaldi. L’8 dicembre, con la preziosa collaborazione dell’azione cattolica cittadina, alle ore 19.00 si esibiranno i “Gospel Spiritual” , la loro musica attinge da diverse fonti che utilizza e rielabora con lo scopo di cantare la parola di Dio; le loro performances sono l’unione perfetta di canto, musica e danza rappresentato da artisti di eccezionale bravura.



Il 9 dicembre, con la collaborazione del dott. Ivo Menna, alle ore 19.00 si esibirà il cantautore Michele Gazich, accompagnato dalla violoncellista Francesca Rossi e dal maestro al pianoforte Marco Lamberti. Lo stile di Gazich riunisce musica classica, folk e canzone d’autore, ha collaborato con artisti americani di fama internazionale come Erik Anderson ed altri, reduce dal tour artistico che lo ha visto attraversare i luoghi dello sterminio nei campi di Auschwiz con il treno della memoria, Cupello è lieta di ospitarlo ed

ascoltare le sue performances.