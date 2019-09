"Nella raccolta differenziata, tutti i comuni del Vastese, tranne San Salvo, non rientrano nei parametri imposti dalla legge". A segnalarlo è G.G., lettore di ZonaLocale.it.

In riferimento alla classifica Riciclabruzzo 2012, che si può reperire sul sito Legambiente, San Salvo è l'unica del comprensorio a non essere fuorilegge.

La notizia è sconvolgente, a me sembra che i cittadini stiano facendo il massimo per diventare "ecologisti" (con le dovute eccezioni, che ci saranno sempre), eppure non si raggiungono le percentuali di legge. Sorge il dubbio che vi siano problemi nel ciclo della raccolta, a questo punto converebbe convergere verso l'eccellenze cioè copiare da San Salvo le modalità di raccolta.

Nel mio comune di residenza, Cupello, la Tarsu è raddoppiata in 5 anni, nel mese di luglio ho effettuato una prenotazione di ritiro di un motorino di autoclave e di una stampante, il motorino lo hanno ritirato in ottobre, la stampante è ancora lì in camera. Effettivamente il dubbio sulla raccolta sorge spontaneo".