"Non c'è traccia del decreto ministeriale finalizzato a garantire cassa integrazione e formazione on the job alla Silda Invest". Ancora incertezza per oltre 300 lavoratori della ex Golden Lady. "La riconversione c'è stata, ma a queste condizioni non ancora definitiva", lancia l'allarme Giuseppe Rucci, segretario provinciale della Filctem-Cgil.

"Ad oggi registriamo una situazione preoccupante: entrambe le aziende che hanno rilevato lo stabilimento Golden Lady di Gissi", la Silda Invest (che produce scarpe) e la New Trade (riparazione e ricondizionamento dei vestiti da rivendere poi sul mercato del vintage), "lamentano il mancato rispetto degli impegni presi dalla Regione Abruzzo. Al governo regionale, che è in forte ritardo su questo importante problema occupazionale, abbiamo già chiesto di riconvocare il tavolo di confronto. Qui - polemizza Rucci - ci sono forti responsabilità della politica. Non c'è traccia del decreto ministeriale finalizzaato a garantire cassa integrazione e formazione on the job alla Silda Invest. In queste condizioni, non è ancora definitiva la riconversione di cui il Pdl nei mesi scorsi si è appropriato dei meriti affiggendo i manifesti lungo le strade e nelle piazze. Ora il Pdl e il la Giunta Chiodi rispondano ai lavoratori. Quando verrà approvato l'indispensabile decreto sulla ex Golden Lady?".