Dal 2005 riuniscono tutti gli appassionati di sci del Vastese. Il Vasto Ski Team è pronto per l'inizio della nuova stagione sulle nevi, con un occhio al meteo per capire se già da questa settimana si potrà salire sull'appennino abruzzese ed iniziare a sciare.

Il sodalizio vastese è cresciuto molto in questi anni, con tanti appassionati delle nevi che hanno così trovato l'opportunità di praticare con costanza sci e snowboard. Il Vasto Ski Team è affiliato al Coni e alla Federazione Italiana Sport Invernali. Questo permette di avere copertura assicurativa su tutte le piste italiane , europee ed oltre, oltre a sconti su piste, ski pass, lezioni e negozi convenzionati.

"Ma la cosa più importante è poter andare a sciare tutti insieme con tanto divertimento -dice il presidente Rocco-. Tra i soci del club non mancano mai le occasioni per divertirsi, anche senza andare sulla neve". Dalla prossima settimana si tornerà a sciare tutte le domeniche sulle montagne abruzzesi. "La novità di quest'anno è che avremo anche un mezzo per poter fare delle uscite infrasettimanali con poche persone -spiega il presidente-. Da non perdere, poi, la settimana bianca a San Martino di Castrozza dal 27 gennaio al 3 febbraio".

Insomma, in un paese di mare c'è uno degli sci club più attivi del territorio. Lo scorso febbraio, durante la nevicata che ha ricoperto la città, le tute blu del Vasto Ski Team si sono fatte notare in giro per il centro storico. "Vedremo cosa succede quest'anno in città - commenta sorridendo Rocco-. Ma adesso non vediamo l'ora di ripartire con la stagione dello sci, sperando che tante persone scelgano di venire a divertirsi con noi".

Per tutte le informazioni e le iscrizioni visitare il sito del Vasto Sky Team (clicca qui).