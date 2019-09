Anche quest’anno molte scuole dell’infanzia, primarie e medie di Vasto, sono in rete per il progetto Solidarietà. Ragazzi, docenti, genitori, tutti all’opera per la realizzazione di piccoli grandi manufatti che saranno venduti per un piccolo gesto d’amore a chi vive in situazioni di grande difficoltà. L’istituto comprensivo n.1, con le scuole dell’infanzia e primaria “Spataro”, e con le medie “Paolucci”, e l’istituto comprensivo n.2 con la scuola media “ Rossetti”, sono uniti per un nobile impegno: favorire la diffusione della cultura della solidarietà e del volontariato.



La scuola è incoraggiata ad aprirsi al confronto e alla collaborazione con le realtà che già da tempo si occupano sul territorio di volontariato, di solidarietà, di cittadinanza attiva e a favorire i contatti e le relazioni con il territorio di appartenenza, in particolare con la Caritas di Vasto e con l’associazione PRO.DO.C.S.-progetto domani: cultura e solidarietà, (organismo non governativo di volontariato internazionale, promosso da diversi medici dell’ospedale di Vasto).



Oltre ai tanti laboratori attivati nelle varie classi, ci sarà un momento importante, Giovedì 6.12.12, alle ore 10, presso il Centro Servizi Culturali di Vasto, di Via Michetti, con l’incontro delle classi quinte della scuola primaria “Spataro”, e di terze medie della “Paolucci” con il responsabile della Caritas di Vasto, don Gianfranco Travaglini e il responsabile della Pro.Do.C.S. di Vasto, il dottor Florindo Barisano. La finalità è far conoscere agli allievi, come nel territorio esistono realtà diverse, che si attivano, donano il loro tempo, energie, passioni per riuscire a migliorare la vita degli altri. Educare alla solidarietà è ,infatti, per la scuola , un momento formativo di estrema importanza per la crescita personale di ogni ragazzo e promuove l'educazione al tempo libero anche come tempo solidale.



Ci sarà poi la mostra-mercato della Solidarietà, dal 14 al 22.12.2012, (presso la scuola primaria Spataro per il Comprensivo n.1 e presso la scuola media “Rossetti” per il Comprensivo n.2), attraverso cui le varie classi, potranno dare visibilità ai prodotti e alle azioni svolte durante tutto il percorso, allo scopo di promuovere la cultura della solidarietà, di sensibilizzare alle tematiche da loro affrontate e di creare un momento di raccordo con il territorio.



Nell’ambito di questo evento saranno esposti e venduti i vari lavori realizzati dagli alunni, con la collaborazione anche delle famiglie, devolvendo il ricavato alla Caritas di Vasto, alla Pro.do.c.s. di Vasto e a varie adozioni a distanza. L’invito che vogliamo rivolgere a tutta la cittadinanza , proprio in questo momento anche di crisi economica è di visitare i nostri mercatini di solidarietà, per poter acquistare qualche regalo, fatto a mano, originale e creativo, facendo anche un atto d’amore verso chi è bisognoso, per combattere la cultura dell'indifferenza.



