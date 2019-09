"Le mareggiate delle ultime ore, che hanno flagellato la costa abruzzese e che in provincia di Chieti hanno provocato, in particolare, gravissimi danni al litorale di Casalbordino, richiedono un intervento immediato e non più rinviabile. Per questo chiedo alla Regione di mettere in cantiere al più presto, in via d’urgenza, interventi in difesa della costa, soprattutto nel tratto chietino più colpito e che rischia seriamente di essere cancellato".

A lanciare l'appello rivolto al governo regionale è il presidente della Provincia di Chieti, Enrico Di Giuseppantonio: "Nei mesi scorsi la Provincia, coordinando i Comuni, ha proceduto ad un lavoro di ricognizione dei fenomeni erosivi elaborando una dettagliata mappatura e la cartografia ed inviando tutta la documentazione alla Regione. Ai competenti Uffici della Regione abbiamo inviato per tempo i dati sulle situazioni di criticità in nostro possesso, indicando gli interventi che riteniamo necessari. Oggi, soprattutto alla luce dei danni che già si contano a Casalbordino, diciamo che il tempo dell’attesa è finito. Vanno cantierati al più presto i lavori che la Regione può finanziare o attraverso i Fas oppure attraverso altri fondi. Ormai siamo all’emergenza, la stagione del maltempo è appena iniziata e di questo passo c’è il rischio di compromettere un’ampia fascia di territorio con inevitabili ripercussioni sul sistema turistico ed economico".