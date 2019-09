Paura nel supermercato Lidl in via Ripalta a San Salvo. Erano circa le 16.30 di ieri quando un uomo sulla quarantina si è introdotto all'interno del punto vendita attraverso le porte scorrevoli utilizzate per l'uscita dei clienti. Si è diretto verso l'unica cassa aperta. Aveva il volto semicoperto da un foulard e in mano un taglierino.

Ha intimato alla cassiera di consegnargli il contenuto della cassa. La donna è rimasta di sasso per l'azione repentina dell'uomo, che ha quindi tentato di aprire da solo il cassetto dove è contenuto il denaro. Impietriti anche i clienti che stavano facendo la fila per pagare la spesa.

L'uomo, nella foga della sua azione criminosa, si è anche ferito ad una mano, sporcando di sangue la cassa. Alla fine è stata la cassiera a consegnarli i soldi che erano presenti in quel momento. Poche centinaia di euro, poichè da poco c'era stato il cambio del turno e quindi il denaro presente era poco. Elementi che inducono a pensare ad un gesto non pianificato con attenzione dal malvivente. In pochi attimi il rapinatore è fuggito via. Aveva lasciato l'auto col motore acceso all'esterno del supermercato.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di San Salvo, che hanno raccolto le testimonianze della cassiera e delle persone presenti all'interno del negozio. Sono in corso le indagini per risalire al rapinatore.